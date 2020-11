Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Sangeorz-Bai, Traian Ogagau, care s-a filmat in timp ce isi umilea fiica, a fost validat pentru inca un mandat joi, de Judecatoria Nasaud, care a respins cererile de invalidare formulate viceprimarul Virgil Dumitru si de PSD Bistrita-Nasaud, decizia putand fi insa contestata, noteaza…

- Un barbat aflat in carantina in Coreea de Sud, din cauza pandemiei de coronavirus, a scapat dupa ce a sapat o groapa pe sub un zid de la o unitate guvernamentala din Seul, au anunțat, miercuri, autoritaților sanitare din țara asiatica, citate de CNN.

- Marcel Ciolacu vrea sa-l instaleze in locul lui Marian Oprisan pe Cristi Misaila, primarul din Focsani, omul pe care tocmai baronul de Vrancea l-a promovat in politica. Mai intai, Misaila i-a luat iubita fostului sau sef, iar acum e la un pas sa-i ia si partidul. Daca n-ar fi impus schimbarea sistemului…

- A doua inregistrare exploziva, de data aceasta, video, cu Nicușor Dan, candidatul PNL și USR-PLUS la Primaria Capitalei, a fost facuta, ieri, de catre vloggerul Dana Budeanu. In aceste imagini apare deputatul Nu...

- Cazul de bullying de la Targu Jiu a șocat o țara intreaga, iar actele de violența de acest gen abia acum ies la iveala. Potrivit poliției, grupul de agresori nu a fost la prima abatere de acest gen, mai mult, in telefonul baiatului a fost gasita o filmare infioratoare. Cine sunt tinerii care au oripilat…

- A murit o somitate a neurologiei, un mare doctor. L-a terminat coronavirusul inainte de a termina el muțenia mea. M-a trimis la profesorul Ovidiu Bajenari, cu un telefon prealabil de amicii și recomandari, profesorul Irinel Popescu. La Universitar, te așteapta, dar vezi ca dimineața intarzie uneori…