- Un luptator SAS a salvat de la moarte un copilaș de doi ani, chiar in fața mamei micuțului, care era cuprinsa de disperare. Acesta mergea la magazin cu fiul sau cand a vazut o femeie care a ieșit dintr-o curte, purtandu-și copilul in brațe și urland dupa ajutor. Micuțul nu mai respira, insa a fost resuscitat…

- Intalnire emoționanta intre un copil și salvatorul sau. Gabriel Alexa, paramedic la ISU Alba, aflat in timpul liber, a intervenit la un accident și a reușit sa il ajute in momentele critice pe un copil peste care cazuse o poarta de fotbal. Pompierul era impreuna cu fiica sa la o zi de naștere la o […]…

- Sâmbata, în jurul orei 19:00, sergentul major Darius Biriș se afla în zona Pieței Bobâlna, din municipiul Dej, atunci când a observat pe trotuar un barbat care avea o discuție aprinsa cu o tânara. Jandarmul clujean a observat apoi cum individul a trecut la agresiune…

- In urma cu puțin timp, un polițist din Prahova, in timp ce se deplasa spre locul de munca, pe o strada din Ploiești, a vazut 2 barbați cu fețele acoperite, care fugeau și transportau o geanta voluminoasa.Avand in vedere cele observate, omul legii s-a gandit ca este vorba despre o fapta penala,…

- De 27 de ani angajat al Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, Florin Ungur este exemplul ca un politist poate sa aiba un suflet de artist. In timpul liber, maramureseanul se refugiaza in atelierul lui de sculptura.

- Un politist aflat in timpul liber s-a luat la bataie cu un alt barbat chemat sa sape gradina din fata blocului unde omul legii locuia. Initial, barbatul l-ar fi lovit cu harletul pe omul legii, iar politistul a ripostat lovindu-l pe acesta cu pumnii.

- Conducerea Inspectoratului Judetean de Politie Iasi a inceput o ancheta interna dupa ce un politist aflat in timpul liber s-a batut cu un batran in curtea unui bloc. Ancheta a fost inceputa dupa ce in spatiul public au aparut imaginile in care cei doi barbati, unul dintre ei fiind agent de politie,…