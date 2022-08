Unul dintre cele mai importante proiecte urbanistice de dezvoltare a Iasului va fi dezbatut poimaine in Consiliul Local (CL). Consilierii vor avea „la mapa" Planul Urbanistic Zonal (PUZ) aferent construirii primului „cartier smart" in zona Moara de Vant, pe un teren in suprafata de peste 100 hectare, liber de constructii. Proiectul reglementeaza urbanistic toate constructiile care sunt propuse in zona, iar regimul maxim de inaltime a fost stabilit la 10 etaje, cu 2 mai putin fata de o varianta intermediara a PUZ-ului. In centrul platoului se afla trei investitii de amploare: Spitalul Regional…