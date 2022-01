Un personaj din serialul Emily in Paris l-a deranjat la culme pe ministrul Culturii din Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Oleksandr Tkachenko, ministrul ucrainean al Culturii, critica Netflix pentru felul in care este portretizat un personaj din Kiev in serialul „Emily in Paris", potrivit BBC. Tkachenko a spus ca s-a plans serviciului de streaming in legatura cu personajul Petra care apare in sezonul al doilea al serialului,…

- Ministrul ucrainean al Culturii, Oleksandr Tkachenko, a declarat ca a trimis catre Netflix o plangere in care reclama drept ”jignitoare” portretizarea unui personaj feminim din Kiev in serialul ”Emily in Paris”, relateaza BBC. Nemultumirile vin dupa ce personajul, pe nume Petra, fura dintr-un magazin…

- Ministrul ucrainean al Culturii a trimis Netflix o plângere în care reclama drept ”jignitoare” apariția în serialul ”Emily in Paris” a unui personaj feminin de origine ucraineana, relateaza BBC News. Faptul ca personajul interpretat de actrița ucraineana Daria…

- Franta a stabilit miercuri, 29 decembrie, un nou record de contaminari cu COVID 19, depasind pentru prima data pragul de 200.000 de cazuri in 24 de ore, potrivit cifrelor publicate de ministrul Sanatatii, relateaza AFP.Aproximativ 208.000 de cazuri au fost inregistrate in ultimele 24 de ore pe teritoriul…

- Indragita actrița Lily Collins, interpreta personajului Emily Cooper din serialul realizat de Netflix, Emily in Paris, a dezvaluit ca s-a confruntat cu probleme grave legate de anorexie. Chiar daca in celebrul serial Emily in Paris , Lily Collins, interpreta lui Emily, stralucește de-a dreptul și este…

- Franța intra in stare de alerta sanitara din cauza creșterii accelerate a infectarilor. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Guvernului care da asigurari ca Parisul nu are in vedere și un nou lockdown. Oficialul francez spune ca ideea carantinei nu poate fi exclusa complet. Deocamdata, la…

- Franta nu va aplica sanctiuni britanicilor inaintea unei reuniuni ministeriale care urmeaza sa aiba loc, joi, la Paris, la care ministrul britanic pentru Brexit David Frost este invitat pentru a solutiona disputa privind pescuitul, a anuntat luni presedintia franceza, relateaza AFP preluat de agerpres.…

- Twitter a recunoscut ca algoritmii platformei sale favorizeaza postarile politicienilor de dreapta și ale organizațiilor media de dreapta, informeaza The Guardian. Astfel, platforma de socializare a examinat tweet-urile oficialilor aleși din șapte țari – Marea Britanie, SUA, Canada, Franța, Germania,…