- Curtea Constituționala a validat, vineri, rezultatul primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Totodata, instituția a stabilit ordinea candidaților pentru cel de-al doilea tur, care va avea loc pe 24 noiembrie, Klaus Iohannis fiind pe primul loc, urmat de Viorica Dancila.Insa, in…

- Biroul Electoral Central a anuntat, joi, rezultatele finale oficiale la primul tur al alegerilor prezidentiale. Astfel, Klaus Iohannis a obtinut 37,82%, Viorica Dancila – 22,26% si Dan Barna – 15,02%. „Rezultatul final al votarii pentru alegerea Presedintelui Romaniei, conform procesului verbal este…

- Ludovic Orban susține ca, daca Viorica Dancila doreste o dezbatere, ar trebui sa o faca cu el pentru a discuta despre "dezastrul lasat" în calitate de prim-ministru demis."Presedintele este în dialog permanent cu cetatenii români, este într-o dezbatere…

- In urma centralizarii voturilor din cele 556 de sectii de votare din judetul Constanta din primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, candidatul PNL, Klaus Iohannis, s a clasat pe primul loc in judetul Constanta, cu 40,17 . Acesta este urmat Viorica Dancila cu 20,16 iar pe locul trei s a clasat…

- Klaus Iohannis, candidatul PNL, a caștigat cele mai multe categorii de votanți, respectiv urban/rural sau femei/barbați, indiferent de studii. Singurele excepții sunt votanții de peste 61 de ani, categorie caștigata de Viorica Dancila, și de cea a alegatorilor din Capitala, unde conduce Dan Barna. Potrivit…

- Viorica Dancila a reusit sa castige doar in cateva judete din sud, in timp ce presedintele in exercitiu, Klaus Iohannis, a fost pe primul loc in majoritatea judetelor din tara. Kelemen Hunor a castigat in Harghita si Covasna, in timp ce Dan Barna nu a reusit sa ajunga pe primul loc in niciun judet.

- (Știre in actualizare) Diaspora – rezultate parțiale dupa numararea voturilor din 82 de secții din cele 835 organizate in strainatate: 1. Klaus Iohannis – 45,85 la suta 2. Dan Barna – 30,40 la suta 3. Viorica Dancila – 5,20 la suta 4. Mircea Diaconu – 4,83 la suta. ACTUALIZARE. Date dupa numararea a…

- "Vom contesta acest lucru. Nu este un lucru normal, nu stim cine va intra in turul doi, eu cred ca trebuie data dovada de mai multa transparenta si cred ca sa trimiti doua buletine odata cu totii candidatii si pentru turul unu si pentru turul doi nu este un lucru bun", a precizat Viorica Dancila.…