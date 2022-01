Stiri pe aceeasi tema

- O noua acțiune de protest a avut loc miercuri, 26 ianuarie, in capitala Ucrainei, Kiev, in fața Parlamentului, fața de o lege ce vieaza micile afaceri. Marți, mii de protestatari au incercat sa intre in cladire și sa blocheze adoptarea respectivei legi. Под Верховной Радой в Киеве начался новый митинг…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat luni ca vrea sa-si consolideze sustinerea financiara a Ucrainei cu 1,2 miliarde de euro, cu scopul de a o ajuta sa faca nevoilor legate de conflictul in curs cu Rusia, relateaza AFP.

- Ucraina nu preconizeaza nicio ofensiva impotriva separatistilor prorusi in Donbas (est), sustinuti militar de catre Moscova in pofida dezmintirilor sale, da asigurari miercuri ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba, relateaza AFP.

- Ucraina trage cu rachete asupra separatiștilor rusofoni, anunța presa din Republica Moldova, citand surse din Ucraina. Astfel, un site din Ucraina a relatat, in limba engleza, cum a fost utilizat un lansator de rachete de fabricație ucraineana impotriva separatiștilor. Relatarea provine de la Oleksandr…

- Un membru al Parlamentului ucrainean vorbește pentru Libertatea despre posibila invazie a Rusiei in Ucraina. Oleg Dunda, 41 de ani, e parlamentar din partea partidului Slujitorul Poporului, cel creat de președintele Zelenski inainte de alegerile din 2019. Dunda este unul dintre deputații care au…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-a deplasat luni pe linia frontului cu separatistii prorusi in Donbas, in estul tarii, pe fondul tensiunilor cu Rusia, acuzata de pregatirea unei invazii asupra Ucrainei, relateaza AFP. ‘Sunt onorat sa fiu alaturi de dumneavoastra astazi, va multumesc pentru…