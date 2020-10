Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Primul pacient din Romania care a murit AȘTEPTAND pentru a fi primit la Terapie Intensiva. Medic: ,,85% din pacientii care sunt la ATI intubati se duc” Astazi, un pacient cu COVID-19 internat in Spitalul Municipal din Medias, care nu are paturi de ATI pentru bolnavii cu noul coronavirus,…

- Un pacient cu COVID-19 internat in Spitalul Municipal din Medias, care nu are paturi de ATI pentru bolnavii cu noul coronavirus, a decedat vineri, in timp ce astepta sa fie transferat intr-o sectie de Terapie Intensiva dintr-un alt spital, a declarat directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu,…

- Un pacient cu COVID-19 internat in Spitalul Municipal din Medias, unitate ce nu are paturi de ATI pentru bolnavii cu noul coronavirus, a decedat vineri, in timp ce astepta sa fie transferat intr-o sectie de Terapie Intensiva dintr-un alt spital.

- Un pacient cu COVID-19 internat in Spitalul Municipal din Medias, care nu are paturi de ATI pentru bolnavii cu noul coronavirus, a decedat vineri, in timp ce astepta sa fie transferat intr-o sectie de Terapie Intensiva dintr-un alt spital, a declarat pentru AGERPRES directorul Directiei de Sanatate…

- Șeful secției de Boli Infecțioase a Spitalului “Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta, avertizeaza ca nu mai exista locuri la Terapie Intensiva iar daca o persoana face o forma severa de COVID-19 nu va mai putea fi tratata. Acesta spune ca este important ca lumea sa nu se imbolnaveasca. "Accentuez…

- Inca o zi de foc in sistemul sanitar iesean. Ieri, Spitalul CFR, unitate suport Covid, a ramas fara locuri, cele 80 de paturi fiind ocupate in totalitate. Situatia nu era roz nici la Spitalul de Boli Infectioase, unde, dupa externari, mai existau 12 locuri la saloanele de confirmati si doua paturi la…

- Crește numarul pacienților cu Covid-19 la Cluj, unde nu mai exista nici un loc liber in secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva din cele doua spitale care trateaza exclusiv cazuri Covid, cel de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!