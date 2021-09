Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier soldat cu un mort si doi raniti a avut loc, duminica, pe DN 6 Craiova - Caracal, intre localitatile Cosoveni si Leu din judetul Dolj, circulatia in zona fiind intrerupta, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Un accident s-a produs, luni dimineața, pe Autostrada Soarelui. Patru mașini s-au ciocnit pe tronsonul Drajna – Fetești, pe sensul catre Constanța. Traficul este aglomerat pe sensul spre litoral. Șoferilor le este recomandat sa circule cu prudența. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca trei autoturisme au fost implicate intr-un accident, produs pe DN 1 Brașov – Sibiu, intre localitațile Perșani și Vladeni, județul Brașov. Impactul s-a soldat cu șase persoane ranite, informeaza Mediafax. Circulația…

- Traficul rutier este ingreunat, vineri dupa-amiaza, pe autostrada A3 București-Brașov, in zona localitatii Gherghița, județul Prahova, unde a avut loc un carambol cu patru autoturisme implicate. O persoana primește ingrijiri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A10 Aiud-Turda, la kilometrul 50, in zona localitații Unirea, județul Alba, a avut loc o coliziune intre un autocamion și un autoturism. Impactul s-a soldat cu decesul unei persoane din autoturism.…

- Patru persoane au fost ranite și au ajuns la spital in urma unui accident produs pe DN 14. Trei mașini s-au ciocnit și una s-a rasturnat, anunța echipele de intervenție, potrivit mediafax.ro. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intrerupt…

- Un accident grav provocat de un șofer beat a avut loc sambata in Dolj. Patru persoane au fost ranite și una a murit. Accidentul s-a produs pe DN 55, in Dolj. O mașina a plonjat intr-un șanț, potrivit Mediafax. Un barbat de 34 de ani, din Dobrești, care conducea un autoturism, s-a rasturnat intr-un șanț.…

- Un tanar de 19 ani și o femeie de 53 de ani au murit in urma unui accident produs duminica in județul Bacau. Mașina in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara șoselei, intr-o rapa. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca un șofer in varsta de 22 de ani din Onești, in timp ce conducea…