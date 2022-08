Adriana Pistol, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a facut un apel catre pacienți marți, 16 august, sa nu le mai dea bani medicilor, admițand ca aceasta mentalitate este greu de schimbat. Adriana Pistol a fost intrebata, intr-o conferinta de presa, daca considera spaga in spitale un fenomen, in conditiile in care romanii considera ca medicii […] Articolul Un oficial din Sanatate le cere pacienților sa nu mai dea șpaga medicilor: „Nu vor capata niciun fel de ingrijire in plus fata de cea de care ar beneficia oricum” apare prima data in Mesagerul de Covasna .