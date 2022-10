Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 12 octombrie, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați de catre o femeie despre faptul ca Benea Vasile, cumnatul acesteia, in varsta de 67 de ani din Baia Sprie, a plecat voluntar de la o stana de oi de pe raza comunei Desești in data de 11 octombrie a.c., iar de atunci nu a mai…

- In data de 1 octombrie, in comuna Baiuț va avea loc o acțiune de sterilizare gratuita a cainilor și pisicilor. ”A VI-a campanie de sterilizari organizata de asociatia noastra o desfasuram la Baiut, in judetul Maramures. Baiut este o comuna formata din satele Baiuț (reședința), Poiana Botizii și Strambu-Baiuț.…

- Opt caini au fost adoptați in cadrul targului organizat la Auchan Baia Mare in zilele de sambata și duminica. De asemenea au fost facute și alte donații pentru animale. ”Bilanțul evenimentului din acest weekend organizat in colaborare cu Auchan Baia Mare: 8 adopții locale responsabile cu contract de…

- Targul de adopții de caini continua și astazi in Baia Mare, pana la ora 20.00, la intrarea principala de la Auchan. ”Daca dorești sa adopți un cațel sau sa faci o donație, ne gasești și azi pana la orele 20 la intrarea principala Auchan din Baia Mare”, transmit cei de la Fight for Animals Baia Mare.…

- Cinci caini au fost adoptați sambata, 30 iulie, in prima zi a targului de adopții și colecta de hrana care se desfașoara la Auchan Baia Mare. De asemenea au fost donate aproximativ 100 kilograme hrana uscata și cateva conserve, la care se adauga donații in jur de 1.000 lei, spun reprezentanții Fight…

- Patru caini au fost adoptați sambata, 30 iulie, in prima zi a targului de adopții și colecta de hrana care se desfașoara la Auchan Baia Mare. De asemenea au fost donate aproximativ 100 kilograme hrana uscata și cateva conserve, la care se adauga donații in jur de 1.000 lei, spun reprezentanții Fight…

- In perioada 30-31 iulie, la intrarea principala a hipermarketului Auchan Bai Mare va avea loc un targ de adopții și colecta de hrana pentru caini și pisici. ”Nu uita! Ne vedem in weekendul acesta la Auchan Baia Mare! Vrei sa adopți un cațel? Sau sa cumperi un sac de mancare pentru animalele din adaposturi?…

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta in localitatea Costinesti, judetul constanta. Potrivit ISU Dobrogea la miezul noptii salvatorii au fost anuntati de producerea unui accident in Costinesti, la intersectia strazilor Principala cu Scolii. Din primele informatii un autoturism si un scuter electric…