- Romanian House Mafia revine cu o noua lansare – „Hola!”, in colaborare cu Jade Shadi și Minelli. Piesa este un remake al hit-ului din 2019 – „Mariola”, piesa ce s-a regasit in playlist-urile tuturor iubitorilor de distracție. Minelli s-a facut remarcata la nivel internațional datorita ultimei sale lansari…

- Dupa ce piesa Roxen – ”Inima nu fi de piatra” s-au auzit pentru prima data la Virgin Radio Romania , iar pe virginradio.ro ți-am adus imagini in exclusivitate din clipul ”Inima nu fi de piatra” , artista lanseaza acum și videoclipul oficial. Ideea a luat naștere odata cu videoclipul postat de Roxen…

- Sublabel-ul Romanian House Mafia lanseaza in colaborare cu Boka și Trackula un nou remake pentru hit-ul „Jalebi Baby”. Piesa lui Tesher s-a bucurat de un val foarte mare de simpatie din partea utilizatorilor aplicatiei TikTok, devenind una dintre cele mai cautate și utilizate piese ale acestei platforme.…

- Romanian House Mafia lanseaza, in colaborare cu Jade Shadi și Nadja, un remake al celebrului hit „Peaches”, cantat de Justin Bieber. Inca de la primele secunde, piesa iți ofera un vibe de vara perfect pentru nopțile lungi și pline de aventura alaturi de prieteni. Jade Shadi reprezinta un proiect dedicat…

- Asaf Avidan, artistul israelian a carui notorietate a ajuns atat de puternica incat are videoclipuri regizate de regizorul Wim Wenders, concerteaza in Romania, in aceasta vara, in cadrul EC_Special. Organizatorii Electric Castle au anunțat lineup-ul pentru EC_Special, printre invitații confirmați fiind…

- Alex Pizzuti face echipa cu Max + Johann și JO pentru un single fresh, de vara: „Boom“. In 2020 remake-ul „Bla Bla Bla“ lansat de Alex Pizzuti a primit susținerea uimitoare din partea DJ-urilor din intreaga lume și s-a auzit chiar și in deschiderea marelui festivalul Tomorrowland. Odata cu succesul…

- Global Records prezinta un nou proiect: Romanian House Mafia, un sublabel de muzica dance care promite lansarea unor proiecte inedite alaturi de cei mai buni producatori și DJi. Primul release al label-ului vine de la Gran Error, care lanseaza alaturi de Bastien – ”Spend The Night”, o piesa care combina…

- DJ-ul și producatorul DOMINO lanseaza ce-a de-a treia piesa EDM, „Ghost”, o colaborare de excepție cu IOVA. “A fost o surpriza mega placuta cand Domino mi-a propus colaborarea. Nu știam exact la ce sa ma aștept, fiind prima data cand lucram impreuna, dar faptul ca m-a lasat sa-mi fac tripul pe piesa…