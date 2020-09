Stiri pe aceeasi tema

- Un nou motiv de mandrie pentru colectivul de cadre didactice din Universitatea Politehnica Timișoara. Profesorul Nicolae Muntean, de la Facultatea de Electrotehnica și Electroenergetica a UPT a fost primit ca Membru de Onoare in Academia de Științe Tehnice din Romania, grație activitații științifice,…

- Duminica, 30 august in biserica „Sf. Maximilian Maria Kolbe” din Moara și in biserica „Sf. Ioan Paul al II-lea” din Poiana Micului, in timpul Sfintelor Liturghii solemne și-au luat ramas bun de la enoriașii lor preoții Iulian Ceobanu și Gabriel Bucur care, dupa mulți ani pleaca din parohiile Moara și…

- Am ajuns la varsta de 43 de ani, cu o vasta experiența de viața, cunoscand ce inseamna lipsurile și greutațile, succesul și bunastarea. Indiferent de ceea ce mi-a harazit soarta, am ramas constant principiilor fundamentale in care cred: respect fața de oameni, corectitudine, perseverența și munca. M-am…

- Dirijorului cu origini timisorene, Cristian Macelaru, devenit cunoscut dupa ce a castigat premiul Grammy, i-a fost acordat, vineri seara, titlul de Cetatean de Onoare al Timisoarei. El a condus, pe scena din Parcul Rozelor, un concert vocal – simfonic extraordinar sustinut de orchestra si corul Filarmonicii…

- Desemnarea lui Alin Stanciu, de catre PSD, pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia este un raspuns firesc la necesitatea de a avea la conducerea administrației locale un reprezentant al mediului de afaceri, obișnuit sa utilizeze eficient resursele financiare și care va elimina risipa banului…

- Membru al Uniunii Scriitorilor din Romania si al Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania, Aurelia Lapusan s a identificat, timp de peste trei decenii, cu presa constanteana.Nascuta la 24 iulie 1948, a absolvit Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti si are un doctorat in "Teoria si…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Salaj selectioneaza candidati (barbati si femei) care indeplinesc conditiile legale si criteriile specifice necesare formarii profesionale, pentru participarea la concursul de admitere organizat in anul 2020 la Academia de Politie „Alexandru loan Cuza„Bucuresti. Numarul…