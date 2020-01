Un nou atac! Trei rachete au lovit ambasada SUA din Bagdad

Stiri pe aceeasi tema

- Avionul de pasageri ucrainean prabusit in Iran pe 8 ianuarie a fost lovit de doua rachete, conform unei noi inregistrari video difuzate de cotidianul The New York Times. "Cotidianul The New York Times a verificat imaginile unui sistem video de monitorizare care arata, pentru prima data,…

- Doua rachete s-au abatut miercuri seara asupra Zonei Verzi din Bagdad, unde se afla ambasada americana, a facut cunoscut un responsabil al serviciilor de securitate, noteaza AFP. Chiar inainte de miezul...

- Un înalt oficial iranian din domeniul securitații a declarat, luni, ca Teheranul ia în considerare 13 ”scenarii de razbunare” dupa uciderea generalului Soleimani, transmite agenția iraniana Fars, citata de Reuters. Declarația a fost facuta de secretarul Consiliului Național…

- Trei rachete Katyusha au cazut duminica in capitala irakiana Bagdad, in Zona Verde, o regiune in care se afla cladiri guvernamentale și cladiri care aparțin misiuniilor altor state, au informat surse din poliție, relateaza Reuters.

- Rachetele au cazut in incinta bazei militare, dar nu au fost semnalate daune semnificative. Nimeni nu a fost grav ranit in cele doua atacuri, pe care nimeni nu le-a revendicat pana acum. Se intampla la doua zile de la uciderea lui Qasem Soleimani, cel mai important general iranian și un inamic incomod…

- Doua rachete au fost lansate, sambata dupa-amiaza, spre o baza militara americana situata in Zona Verde din Bagdad, un perimetru ultrasecurizat, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate irakiene, anunța MEDIAFAX.Rachetele au cazut in incinta bazei militare, dar nu au fost semnalate…

- Fortele de securitate ale ambasadei americane la Bagdad au lansat miercuri dimineata grenade cu gaze lacrimogene pentru a dispersa sute de irakieni pro-Iran care ardeau un drapel al Statelor Unite, scrie Agerpres. De asemenea, fortele irakiene au incercuit Zona Verde, unde se afla ambasada americana…

- Trupele americane au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea care a patruns in perimetrul Ambasadei SUA de la Bagdad, in cursul unui protest in Irak fața de raidurile aeriene americane care au vizat o grupare militanta susținuta de Iran, relateaza site-ul postului BBC News. Fluturand…