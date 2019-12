Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și alte trei au fost ranite, vineri, la Londra, în urma unui atac cu arma alba comis pe London Bridge. Atacatorul a fost împușcat mortal de poliție, care trateaza incidentul drept unul "terorist", relateaza presa internaționala.22.30 Atacul…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe DN 1 la Sebeș, in intersecția cu breteaua de acces pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu. Doua mașini s-au lovit dupa ce unul dintre șoferi nu a dat prioritate. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 17.45, pe DN 1, la kilometrul 369, la intersecția…

- Un accident rutier s-a produs marți, in jurul orei 15:10, pe DN 1, in zona localitații Rahau. Potrivit primelor informații, doua persoane au fost ranite dupa un impact intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, traficul este ingreunat marți, in jurul orei 15:10, pe DN 1, la km 457, pe raza localitații…

- Un accident rutier s-a petrecut duminica seara pe DJ 107 Jidvei – Blaj, in zona localitații Lunca Tarnavei. Din primele date, au fost implicate doua mașini. Potrivit IPJ Alba, trei persoane ar fi fost ranite ușor. Accidentul s-a petrecut din cauza patrunderii pe contrasens a unuia dintre autovehicule.…

- Doua persoane au fost ranite și transportate la spital, in urma unui accident petrecut duminica seara pe Autostrada A3, Gilau-Turda, la kilometrul 21. Din primele date, in evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și o autoutilitara. Potrivit ISU Cluj, accidentul s-a petrecut in jurul orei…