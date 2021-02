Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a amenințat cu pistolul o vanzatoare pentru doua iaurturi, un sucevean de 30 de ani a fost eliberat de poliție. El a fost inițial retinut pentru talharie calificata. Barbatul a incercat sa fure iaurturile, dar pentru ca femeia a strigat dupa el, s-a intors sa o amenințe cu un pistol, apoi a…

- Turdeanul Stelu Luca a depus azi o plangere la Poliție, in care il acuza pe jurnalistul Horea Hudrea ca l-a amenințat și l-a șantajat! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat cu un pistol ce parea a fi de jucarie a intrat luni in sediul unei banci din Bucuresti. Barbatul a cerut bani si a parasit cladirea dupa ce a fost refuzat si a parasit cladirea. Se pare ca banca aparține Alpha Bank. ”Astazi, in jurul orei 15:00, Sectia 17 Politie au fost sesizata…

- In data de 25.01.2021, la ora 20:05, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de un hunedorean de 28 de ani cu privire la faptul ca, fiind in zona blocului unde locuiește, in urma unui conflict verbal, a fost amenințat cu un pistol (tip airsoft) si cu un cuțit de un barbat pe care il cunoaste…

- Au fost cateva zile incinse in interiorul Partidului Național Liberal, dupa ce prim-vicepreședintele formațiunii, Rareș Bogdan, l-a atacat direct pe Ludovic Orban.Chiar daca, aparent, cei doi au ingropat securea razboiului, situația fierbinte din PNL nu e nici pe departe de a fi incheiata. Potrivit…

- Doi tineri au intrat intr-o stație PECO din raionul Strașeni și au amenințat cu pistolul angajații acesteia. Potrivit ofițerului de presa al IP Strașeni Olesea Gherman, indivizii au reușit sa fuga și nu au fost deocamdata prinși de poliție. Incidentul s-a produs in noaptea de 11 ianuarie, in jurul orei…

- Un polițist din Calarași care era in timpul orelor de lucru, in timpul documentarii unui caz de violența in familie, a fost batut de catre un tanar de 24 ani, care era beat. Cazul a avut loc, ieri, in satul Sipoteni, raionul Calarași.

- La 27 de ani și-a sarbatorit ziua de naștere in Mexic, la 28 de ani in Surinam, la 29 de ani in nordul Argentinei. Și-a tras sufletul puțin, inainte de 30 de ani, cat sa se indragosteasca. Este povestea unui roman, care nu e milionar, ci un aventurier care nu poate sta locului.