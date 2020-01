Stiri pe aceeasi tema

- Kuzuyoshi Miura (52 de ani), cel care deține recordul pentru cel mai in varsta fotbalist profesionist, și-a prelungit contractul cu un an cu formația din prima liga a Japoniei, Yokohama FC, scrie Mediafax.Kazuyoshi Miura este, din 2017, cel mai varstnic fotbalist care a evoluat intr-un meci…

- Japonezul Kazuyoshi Miura, detinatorul recordului de cel mai în vârsta fotbalist profesionist, si-a prelungit cu un an contractul cu Yokohama FC, club din prima liga a Japoniei, potrivit News.ro.Miura va împlini 53 de ani la 26 februarie.Kazuyoshi Miura a devenit în martie…

- Criticii spun ca steagul este arborat de fanii care doresc sa romanticizeze și sa rescrie abuzurile împotriva drepturilor omului de catre forțele japoneze conform BBC.Pe de alta parte, oficialitatile japoneze afirma ca steagul este larg folosit in Japonia, si nu reprezinta o declarație…

- Compania Regionala de Apa Bacau a semnat, joi, achiziția și instalarea stației de demanganizare pentru Rezerva de apa a Municipiului Bacau. Informația a fost data publicitații de eurodeputatul Dragoș Benea, care a precizat ca investiția se ridica la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Siya Kolisi, capitanul Africii de Sud, a devenit primul jucator de culoare care a condus nationala Springboks la castigarea Cupei Mondiale de rugby, sambata, dupa victoria cu 32-12 inregistrata in fata selectionatei Angliei, in finala de la Yokohama (Japonia). "Vreau sa multumesc intregii…

- Africa de Sud s-a calificat in finala Cupei Mondiale de rugby, duminica, dupa ce a invins Țara Galilor, la Yokohama, scor 19-16. Astfel, Africa de Sud a obținut a treia calificare din istorie in finala Cupei Mondiale de rugby. Precedentele doua, in 1995 și 2007, au fost caștigate, ultima chiar in fața…

- Unul dintre cele mai scumpe diamante din lume a fost furat, in Japonia. Prețioasa piatra, a fost subtilizata dintr-un centru expozițional din orasul Yokohama, situat in apropiere de capitala Japoniei, Tokyo, scrie evz.ro.Poliția nipona a anunțat joi jaful.

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in Japonia, a fost primit luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, de prim-ministrul nipon Shinzo Abe. Cei doi au discutat de la subiecte economice la teme care tin de securitate.