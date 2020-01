Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in varsta de 12 ani a cazut de la etajul doi al unei școli din Constanța. Potrivit Romania TV, incidentul este deosebit de grav. Din primele informații, un elev in varsta de 12 ani s-a aruncat de la etajul doi al școlii in care invața.Procesul de destituire al lui Donald Trump, aproape…

- Un tanar de 25 de ani a murit duminica seara dupa ce a cazut de la etajul 8 al unui bloc din Constanța. Iubita lui a sunat la 112 și, din primele informații, se pare ca este vorba de o sinucidere, scrie Mediafax.Duminica seara, polițiștii au fost alertați, printr-un apel la 112, dupa ce un…

- Gest extrem la o scoala din judetul Cluj! O eleva de clasa a cincea a bagat spaima in colegi si profesori, dupa ce a fost gasita, prabusita, in curtea scolii. Cazuse de la etajul unu al cladirii. Din fericire, nu si-a pierdut viata.

- Mihaela Niculae, directorul scolii din Constanta unde, miercuri dimineata, un elev a fost intepat cu un cutit de un coleg, intr-o pauza, spune ca elevul agresor este unul linistit, care nu a creat probleme. Ea a precizat ca a fost uimita de calmul cu care elevul a actionat, el pastrandu-si ulterior…

- Un elev de la Liceul tehnologic "Meserii si Servicii" din Buzau s-a ales joi cu dosar penal dupa ce a vrut sa glumeasca cu colegii pulverizand spray lacrimogen pe coridorul scolii si in sala de clasa, potrivit Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane…

- Un elev de 15 ani s-a ranit grav dupa ce a cazut de pe balustrada, la o școala din Satu Mare. Adolescentul este cunoscut drept consumator de etnobotanice, a precizat seful inspectoratului școlar judetean. Accidentul a avut loc vineri la Scoala Gimnaziala din Odoreu iar elevul ar fi putut fi sub influența…