Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 26 de ani cu dubla cetatenie, israeliana si americana, a fost condamnata la sapte ani si jumatate de inchisoare in Rusia dupa ce autoritatile ar fi descoperit noua grame de marijuana in bagajul sau, a anuntat sora sa, relateaza Fox News.

- Profesorul roman Marius Balo, care executa 8 ani de inchisoare in China, va fi transferat intr-un penitenciar din țara, a anunțat Ministerul Justiției. Curtea de Apel Cluj a dispus recunoasterea...

- Autoritațile mexicane au anunțat ca au depistat și a eliminat o rețea de contrabanda care câștiga 40.000 de dolari pe saptamâna, transportând imigranți, preponderent din America de Sud și India, în SUA, scrie Associated Press. Ministerul de Securitate a transmis sâmbata…

- Un barbat care a furat un tablou in valoare de circa un milion de dolari dintr-o galerie de arta din Moscova in plina zi, in luna ianuarie, a fost condamnat miercuri la trei ani de inchisoare, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Politia l-a arestat pe Denis Chuprikov dupa ce acesta a fost surprins…

- Un cuplu din Austria care a comandat doua rochii online a primit in schimb 24.800 de pastile de ecstasy, a anuntat luni politia din orasul Linz, scrie Agerpress. Politia a estimat ca valoarea drogurilor se ridica la 500.000 de euro. Cuplul din orasul Linz a primit doua pachete. In timp ce intr-o cutie…

- Un roman a murit in timp ce se afla intr-o inchisoare din Marea Britanie. Barbatul a fost condamnat la inchisoare pe viața dupa ce a violat o femeie. Era recidivist și judecatorii l-au considerat pericol public.

- Un barbat din Alabama, care a fost condamnat pe viața fara posibilitatea eliberarii condiționate, dupa ce a furat 50 de dolari dintr-o brutarie, a fost eliberat dupa 36 de ani de inchisoare. Alvin Kennard, care a fost condamnat pentru talharie de gradul I, avea 22 de ani cand a fost inchis in 1983.…