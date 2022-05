Un conac din Austria al fostului vicepremier rus Igor Şuvalov, ocupat de activişti. Ce plănuiesc să facă cu el O miscare autointitulata ”alianta informala a activistilor anarhisti” a pus stapanire sambata pe un conac aflat pe malul lacului Attersee, care ar apartine oligarhului fost vicepremier rus Igor Suvalov, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres. ”Miliardarul aliat al lui Putin isi abandonase deja micul palat, intrucat se afla pe lista de sanctiuni a Austriei”, au transmis activistii. Prin ocuparea conacului, activiștii spun ca vor sa transmita un mesaj impotriva razboiului, impotriva proprietatilor miliardarilor si ”oricarui tip de exploatare”. Totodata, ei mai sustin ca vor transforma vila oligarhului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

