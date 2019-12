Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut miercuri seara intr-un magazin Profi din Calea Buziașului din Timișoara. Barbatul de 45 de ani era ușor baut, spun polițiștii, și a mers sa faca cumparaturi. In momentul in care a ajuns la casa a realizat ca prețul afișat la raft era mai mic decat cel cerut de vanzatoare.…

- Un barbat din Timișoara are probleme cu legea, dupa ce noaptea trecuta a provocat un accident, in Calea Buziașului. Nicio persoana nu a suferit rani, insa șoferul a consumat bauturi alcoolice, lucru constat de polițiștii sosiți la fața locului. Incidentul a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 3.00.…

- Accident rutier in Timișoara, din cauza unui șofer care era baut de la primele ore ale dimineții. Doua persoane au fost ranite și transportate la spital, in urma coliziunii dintre un autoturism și un microbuz. Incidentul a avut loc pe Calea Buziașului. Șoferul vinovat circula dinspre Moșnița, inspre…

- Un autoturism s-a rasturnat pe șosea, iar o persoana a fost transportata la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc aproape de Timișoara. Incidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din pricina unui șofer care nu a acordat prioritate de trecere. Conducatorul auto vinovat, un barbat in varsta…

- Un chirurg din Timișoara este acuzat ca și-a batut cu bestialitate propriul copil, pana cand la bagat in spital. Incidentul s-a petrecut vineri, in data de 8 noiembrie, dupa ce baiatul in varsta de 13 ani s-a intors de la școala, fiind agresat fizic din pricina notelor primite la școala, scrie renasterea.ro.…

- Scene șocante intr-un hotel din Timișoara. Un cetațean german care se afla in Timișoara in interes de serviciu a fost gasit fara suflare, aseara, in baia camerei de hotel unde era cazat. Este, cel mai probabil, vorba despre o sinucidere, barbatul fiind gasit cu venele taiate. Cetațeanul german in varsta…

- Un tanar a fost surprins și fotografiat in timp ce dezumfla roțile unor mașini de poliție parcate chiar in fața Secției 3 din zona Calea Șagului, in Timișoara. Incidentul s-a petrecut vineri dimineața, iar tanarul a fost fotografiat de un timișorean care trecea prin zona, imaginile fiind publicate de…

