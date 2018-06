Stiri pe aceeasi tema

- Un cioban a murit, luni (4 iunie), dupa ce a fost lovit de un tren de calatori, in accident fiind omorate și șapte oi. Trenul se deplasa pe ruta Buzau-Constanta, iar accidentul a avut loc la km 44+800, intre localitatile ialomitene Baraganu si Murgeanca (Valea Ciorii). Victima, de 59 de ani, era in…

- Doua persoane si-au pierdut viata si cel putin douazeci au fost ranite in urma unui accident feroviar care a avut loc miercuri noapte in provincia Torino. Agenția de presa italiana ANSA anunța ca printre victimele decedate se numara și un roman in varsta de 64 de ani. Romanul se afla in convoiul care…

- Un militar nord coreean a murit de foame dupa ce trenul cu care mergea a intarziat o saptamana. Barbatul iși consumase cele trei rații și nu a mai avut curaj sa ceara de mancare. Soldatul tocmai isi terminase stagiul militar si se intorcea acasa, dar din cauza ca trenul cu care mergea a acumulat intarzieri…

- Imagini video Patru tinere de 20 de ani din Maramures au murit intr-un accident cumplit. O masina a fost lovita de trenul Jibou – Baia Mare.Video+foto “Azi dupa amiaza, in jurul orei 18.00, politistii au fost sesizati prin 112 despre faptul ca un autoturism a fost lovit de tren, la intersectia caii…

- Patru tinere au decedat joi, dupa ce autoturismul in care aflau a fost lovit de tren pe o trecere de cale ferata din apropierea orasului Jibou, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, Maria Cristea."Accidentul de circulatie s-a produs la intersectia…

- Martorii prezenti la incident s-au declarat socati de cele intamplate, dar si de lentoarea cu care au actionat autoritatile pentru a-l resuscita pe tanarul care a suferit un stop cardio-respirator.