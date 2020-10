Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Sibiu, Mircea Cretu, face apel la populatie sa isi ia toate masurile de protectie, in conditiile in care la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta sunt ocupate toate cele 12 paturi la ATI.

- Situație critica in Sibiu, in secțiile de terapie intensiva unde sunt internați pacienți cu forme severe de Covid-19. Niciun pat nu mai este liber la ATI, in Spitalul Județean, in timp ce la Pediatrie medicii au deja patru copii, intre care unul intubat, pe cele șase locuri disponibile.

- Un bebelus de 9 luni dintr-o localitate din judetul Galati a fost internat in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Copii din Galati dupa ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Mama lui, gravida in cinci luni, este infectata si ea, fiind internata alaturi de micut.

- Un bebeșuș de noua luni este internat la Spitalul de Pediatrie din Galați, in secția de Terapie Intensiva, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. El este sub supraveghere permanenta, pentru ca a avut o perioada critica. Medicii spun ca bebelușul a depașit aceasta etapa critica. A avut nevoie de…

- Un chirurg de a spitalul clinic pentru copii ”Valenin Ignatenco” din Chișinau a fost rapus de COVID-19.Vestea trista a fost data de colegii sai, care au menționat ca Iurie Solomon a fost mereu activ, pozitiv și saritor la nevoie.

- Medicii se așteapta ca, dupa inceperea școlii, numarul cazurilor de copii infectati cu noul coronavirus sa creasca. Spitalele se pregatesc pentru eventualii pacienți, iar unele au amenajat și secții de terapie intensiva, chiar daca pana acum nu au fost situații grave la copii.

- 22 de copii si un angajat de la un centru de plasament din Prahova au fost confirmati pozitivi la teste COVID-19 efectuate, in conditiile in care inca nu au sosit toate rezultatele. Pentru ca s-au simtit mai rau, sapte dintre acestia au ramas internati la Campina. Informatia actualizata a…