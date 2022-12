Un barbat in varsta de 33 de ani, aflat in stare de ebrietate, și-a dat foc pe o strada din Centrul Vechi al Bucureștiului. Omul a fost preluat de echipajele de salvatori și dus la spital pentru a primi ajutor. La data de 9 decembrie 2022, in jurul orei 12.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București-Secția 10 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 33 de ani, s-a autoincendiat, pe o strada din Sectorul 3. La fața locului, s-au deplasat de urgența polițiștii și echipaje medicale. Barbatul a fost preluat și transportat la o unitate medicala,…