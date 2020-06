Procurorii din Dragasani au inregistrat, marti, un dosar pentru pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor in cazul unui barbat care a parasit pensiunea in care a fost plasat in carantina la o zi de la sosire, potrivit unui comunicat Parchetului de pe langa Judecatoria Dragasani.

Barbatul, din orasul Calimanesti, a fost plasat in carantina pe 5 iunie la o pensiune din municipiul Dragasani si pe 6 iunie a parasit pensiunea, potrivit agerpres.ro.

