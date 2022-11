Un bărbat din Tulcea i-a secționat gâtul cu drujba unui copil de 7 ani Secene de groaza, in aceasta dupa amiaza, in Tulcea. Un barbat i-a taiat gatul cu drujba unui copil de 7 ani. Acesta spune ca totul s-a intamplat din greșeala. Echipajele sosite la fața locului au incercat sa salveze viața micuțului, dar a fost in zadar. In urma cu aproximativ o ora, polițiștii au fost sesizați ca un barbat, care taia stuful cu o drujba, ar fi taiat gatul unui copil de 7 ani. Barbatul spune ca acest lucru s-ar fi petrecut din greșeala. „In dupa-amiaza de 16 noiembrie 2022, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Macin au fost sesizați cu privire la producerea unui incident… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

