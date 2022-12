Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra intr-un apartament din Targoviște, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-un apartament dintr-un bloc situat pe strada Avram Iancu din localitate, un barbat și-ar fi provocat rani cu un cutter, in zona gatului. Ajunși…

- La sosirea echipajelor medicale la locul accidentului, una dintre cele doua victime a fost gasita constienta, prezentand leziuni traumatice, iar cea de a doua era in stop cardio-respirator, informeaza Obiectiv de Suceava . Din pacate, in ciuda masurilor de resuscitare, persoana aflata in stop cardio-respirator,…

- Un barbat și-a gasit sfarșitul ieri, intr-un rau din Taure. Omul plecase la pescuit și nu s-a mai intors acasa. A fost gasit inecat. Un barbat de 65 de ani din Taure a mers ieri la pescuit. Cum nu mai ajungea acasa, familia a inceput sa-l caute in locurile unde acesta obișnuia sa pescuiasca. L-au vazut…

- Un adolescent de 15 ani a fost accidentat mortal de tren, sambata, in timp ce se afla in zona pasarelei Gaesti, pe magistrala 101 Bucuresti-Pitesti, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. „Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana a fost accidentata mortal…

- Un barbat din comuna Vințu de Jos, județul Alba, a fost gasit mort in gradina casei, marți dupa-amiaza, cauza probabila a mortii fiind, cel mai probabil, atacul a doi tauri pe care omul ii avea in gospodarie, informeaza Stiripesurse.ro. ”La data de 11 octombrie 2022, in jurul orei 16.00, polițiștii…

- Politistii rutieri au anuntat primele concluzii ale anchetei facute in cazul accidentului petrecut, joi seara, pe strada 20 Decembrie din Lugoj. Oamenii legii au anuntat ca vina ii apartine unui sofer, care nu s-a asigurat la iesirea de pe strada Avram Iancu. "Un barbat, in varsta de 29 de ani, a condus…

- Un barbat de 68 de ani din localitatea damboviteana Uliesti, fost director la Arpechim Pitești, a fost gasit impuscat in ca, miercuri, cu o arma de vanatoare pe care o detinea legal.”La data 21 septembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 10 Politie Rurala Petresti au fost sesizati, prin S.N.U.A.U.112,…

- ”La data 21 septembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 10 Politie Rurala Petresti au fost sesizati, prin S.N.U.A.U.112, de catre o femeie cu privire la faptul ca o persoana s-ar fi impuscat in zona capului. Politistii s-au deplasat la fata locului, in comuna Uliesti, unde, intr-o camera a unei…