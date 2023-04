Stiri pe aceeasi tema

- SAPTAMANA PATIMILOR… Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Iana, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut patru tineri, cu varste cuprinse intre 21 și 25 de ani, din comuna Puiești, sat Lalești, banuiți de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii…

- O femeie din California, medic dermatolog, a fost acuzata oficial ca și-a otravit soțul cu o soluție lichida pentru desfundat țevile, a anunțat biroului procurorului din Orange County. Yue „Emily” Yu, de 46 de ani, a fost acuzata de trei fapte de otravire și una de agresiune domestica cu vatamare corporala,…

- DE NECREZUT… Mai multi soferi aflati in trafic prin comuna Iana, au fost depistati zilele trecute, conducand fara a avea permis de conducere! Politistii Sectiei 8 Politie Rurala Iana, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, aflati pe drumul judetean DJ 245A, in localitatea Silistea, au depistat si…

- TALHARIE… Polițiștii Biroului Investigații Criminale, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut pe 1 Martie, fix de Marțișor, un barbat, in varsta de 28 de ani, din municipiul Barlad, Claudiu Ionuț Cristea, banuit de savarșirea unei infracțiuni de talharie calificata. Mai precis, a furat un…

- PRINS… Un echipaj de jandarmerie a depistat ieri, 27 februarie, in localitatea Brodoc din municipiul Vaslui un barbat care era urmarit național. Acesta se sustragea de la executarea pedepsei cu inchisoare de doi ani și șase luni pentru comiterea unei infracțiuni de furt. “Barbatul a fost depistat de…

- JUSTIȚIA CHIAR E OARBA?… Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Iana, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut un barbat, in varsta de 41 de ani, din comuna Iana, satul Halarești, cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de: furt intre membrii de familie, violența in familie, nerespectarea…

- BRUTA… Un barbat in varsta de 31 de ani din localitatea Laza s-a ales cu dosar penal dupa ce, la mijlocul saptamanii trecute, pe fondul consumului de alcool, a agresat doua pisici ale familiei. In urma agresiunii, o pisica a murit, iar a doua ar fi suferit mai multe leziuni. Pe fir au intrat polițiștii …

- Un tehnician care lucra la un pisoar telescopic, ce se poate retrage in sol cand nu este utilizat, a murit vineri, in centrul Londrei, dupa ce a fost strivit de dispozitivul amplasat in cartierul West End, a anuntat politia, transmit agentiile AFP si DPA/PA Media. Serviciile de urgenta au fost solicitate…