- Un barbat originar din Congo, cu cetațenie romana, candideaza la Primaria comunei Buturugeni, județul Giurgiu, din partea Pro Romania. Raymond Eminga a fost membru PSD Giurgiu, dar a aderat la Pro Romania in 2019. Acesta este campion la strangerea adeziunilor pentru partid in județ, potrivit coordonatorului organizației…

- Candidatul unic la functia de primar al Ploiestiului din partea aliantei PSD-Pro Romania-PPU este Cristian Ganea. Anuntul a fost facut astazi, prin intermediul unui comunicat de presa remis cu prilejul oficializarii "Aliantei pentru Prahova". Totodata, pentru Consiliul Judetean, alianta il…

- In conferințele de presa susținute de partidele politice sunt prezentanți candidații la alegerile locale pentru fiecare localitate din Gorj. Astfel, pentru comuna Draguțești, actualul edil va candida din partea Partidului Social Democrat. Dumitru Ion Popescu, actualul primar al comunei Draguțești,…

- Zilele trecute a aparut in presa locala știrea cu privire la decizia PNL de a nu lansa niciun candidat la alegerile locale pentru Primaria comunei Ciugud. Consider ca o astfel de strategie, deși aparent bizara pentru politica din Romania, este pana la urma, un gest de normalitate și o dovada ca putem…