- Descoperire macabra in raionul Singerei. Un barbat a fost gasit mort intr-o balta de sange, in propria locuința de catre un vecin. Incidentul a avut loc in seara zilei de ieri, 26 noiembrie, in localitatea Radoaia, din raionul Singerei.

- Un barbat de 39 de ani batut și aruncat intr-o fantana din localitatea Ipotești, județul Botoșani, a fost gasit mort la aproape o luna de la incident, anunța MEDIAFAX. Politiștii botoșaneni anunța, vineri seara, ca in urma cu cinci zile au fost anunțați despre gasirea cadavrului unui barbat…

- Cadavrul unui barbat in varsta de 62 de ani a fost gasit in aceasta dimineața, in locuința acestuia din satul Solobozia, raionul Ștefan Voda. Potrivit cercetarilor efectuate de oamenii legii, acesta locuia singur și facea abuz de alcool.

- Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “violența in familie”. In fapt, la data de 10 noiembrie 2020, in jurul orei 18.30, polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 de catre o femeie,…

- Un tinar din Briceni și-a ciștigat titlul de apelant fidel dupa ce a sunat de peste 400 de ori la 112 pentru a intreba cit este ora sau cite grade sint afara, pe parcursul lunii octombrie. Potrivit statisticii prezentate de Serviciul național unic pentru pentru apelurile de urgența 112, in luna precedenta…

- Doi frați, cu virstele de 24 și 36 ani, originari dintr-o localitate din r. Dondușeni, au fost reținuți și plasați in arest pentru 30 zile, pentru comiterea unui act de huliganism. Aceștia sint acuzați ca, fiind in stare de ebrietate, au agresat și amenințat un barbat pe str. Albișoara. Victima in virsta…

- Ziarul Unirea Și-a BATUT și amenințat propria mama: Barbat din Pianu de Sus, reținut de polițiști pentru violența in familie Un barbat de 34 de ani, din localitatea Pianu de Sus a fost reținut de polițiști pentru ca și-ar fi lovit și amenințat mama, o femeie de 72 de ani, in urma unor discuții in contradictoriu.…

- O tanara din București a fost violata și jefuita in propria casa, dupa ce un barbat s-a cațarat pe blocul in care aceasta locuiește și a intrat pe geamul apartamentului. Individul a fost reținut de autoritați.