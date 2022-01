Un bărbat a suferit arsuri de gradul II după ce a încercat să aprindă focul în sobă cu benzină Un barbat de 49 de ani din satul bistritean Feleac și-a dat foc la casa și s-a ales cu arsuri de gradul al doilea pe maini si cu leziuni ale cailor respiratorii dupa ce a incercat, miercuri dimineata, sa aprinda focul intr-o soba de teracota folosind benzina, arata datele comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud. Din primele informatii, barbatul locuia singur in imobilul respectiv. „Interventia a durat aproximativ o ora, interval in care pompierii militari au evacuat o butelie dintr-o incapere pentru a evita producerea unei deflagratii. Incendiul se manifesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un barbat de 49 de ani din satul bistritean Feleac s-a ales cu arsuri de gradul al doilea pe maini si cu leziuni ale cailor respiratorii dupa ce a incercat, miercuri dimineata, sa aprinda focul intr-o soba de teracota folosind benzina, ceea ce a dus si la producerea unui incendiu care a cuprins intreaga…

