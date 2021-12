Stiri pe aceeasi tema

- Conform poliției din Akron, oraș cu aproape 200.000 de locuitori din Ohio, David Bramley, un barbat in varsta de 63 de ani, a fost arestat, la finalul saptamanii trecute, și pus sub acuzare pentru ca ar fi furat un pod dintr-un parc public. Straniul incident s-ar fi petrecut in luna noiembrie a acestui…

- Conform poliției din Akron, oraș cu aproape 200.000 de locuitori din Ohio, David Bramley, un barbat in varsta de 63 de ani, a fost arestat, la finalul saptamanii trecute, și pus sub acuzare pentru ca ar fi furat un pod dintr-un parc public. Straniul incident s-ar fi petrecut in luna noiembrie a acestui…

- Un tanar din Maroc care avea un permis de studii expirat a fost preluat de Poliția de Frontiera de pe o insula izolata aflata pe raul Mureș. Acesta incerca sa ajunga ilegal in Ungaria. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, impreuna cu lucratori ai ISU Timis,…

- Politia cipriota a arestat vineri un barbat aflat in posesia unui cutit si care incerca sa patrunda pe stadionul din Nicosia unde papa Francisc oficia o slujba, a informat un responsabil al politiei locale, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Citește și: Ex-demnitarul Costoiu RUPE TACEREA…

- La data de 14 noiembrie , polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca au identificat și reținut pentru 24 de ore un tanar in varsta de 24 de ani, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de talharie. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv. Zilele trecute, un alt talhar a fost…

- Un barbat din Costești a ajuns in arestul IPJ, acuzat de talharie, dupa ce l-a agresat cu o coasa pe proprietarul unui teren de pe care individul a incercat sa fure porumb. „In seara de 1 octombrie a.c., in jurul orei 18.30, politistii de la Sectia de politie rurala Costesti au fost sa sesizati de…

- Barbat din Alba Iulia, cercetat pentru EVADARE: Ar fi parasit locația unde era arestat la domiciliu Un barbat din Alba Iulia este cercetat pentru evadare. Ar fi parasit locația unde executa masura preventiva a arestului la domiciliu. Ieri, 23 septembrie 2021, polițiștii de supravegheri judiciare din…