Un bancomat instalat la un sediu al Postei franceze, in comuna Dardilly, in zona metropolitana Lyon, a fost fost atacat de catre hoti cu gaz si a explodat, potrivit publicatiei Le Progres, o informatie confirmata de mai multe surse apropiate anchetei cotidianului Le Figaro. Explozia a avut loc in noaptea de joi spre vineri, catre ora locala 4.00 (5.00, ora Romaniei). Aproximativ zece pompieri au intervenit in vederea stingerii unui incendiu declansat de explozie. Potrivit primelor constatari ale Jandarmeriei, care prelva probe, infractori au atacat bancomatul cu gaz. O ancheta a fost deschisa…