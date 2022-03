Stiri pe aceeasi tema

- Raul Mihai Arpașteuan, elev al Liceului Teoretic Sanitar din Bistrița, a incetat din viața. Intregul colectiv al Liceului Teoretic Sanitar și prieteni ai lui Raul au ramas incremeniți de durere, dupa ce au aflat ca i-a parasit in decursul zilei de 16 martie. Tanarul avea 18 ani și studia la profilul…

- O fetita de 15 ani, care a fost victima unui accident rutier, a salvat viata a trei copii, in urma unor transplanturi de organe. Astfel, o adolescenta de 14 ani a fost salvata prin transplant de ficat, iar doi copii au fost salvati prin transplant de rinichi.

- S-a stins din viața academicianul Sveatoslav Moscalenco, ilustru savant cu renume mondial, profesor universitar, doctor habilitat in științe fizico-matematice. Realizarile de pionierat ale academicianului Sveatoslav Moscalenco au contribuit la promovarea imaginii țarii noastre in lume. In plus, el a…

- O tragedie uriașa a avut loc pentru o familie din Vaslui, dupa ce fiica lor in varsta de 15 ani s-a stins din viața in ambulanța care o trasporta la spital. Tanara a murit chiar in brațele medicilor, iar cu cateva zile in urma ieșise din izolare.

- Un tanar campion la inot, de cetațenie romana, a murit la varsta de 17 ani, in Italia. In momentul in care s-a stins din viața, acesta se afla la terapie intensiva, din cauza infectarii cu Covid-19.

- Kim Mi-soo a murit subit pe 5 ianuarie, la doar 29 de ani, fara se se spuna care a fost cauza deceseului. „Kim ne-a parasit brusc pe 5 ianuarie. Va rugam sa va abțineți de la a raspandi zvonuri sau speculații false, astfel incat familia sa poata plange in liniște”, se arata intr-un comunicat emis de…

- Este doliu in baschetul romanesc, dupa ce unul dintre cei mai cunoscuti antrenori, Constantin Moldovan, a incetat din viata, la varsta de 78 de ani. „Titi Moldovan, asa cum era mai cunoscut printre apropiatii si prietenii din familia baschetului romanesc, s-a stins din viata dupa o lunga si grea suferinta,…

- Victor Socaciu a murit, la 68 de ani. Potrivit primelor informații, artistul se afla internat in spital de o luna de zile. Anunțul a fost facut de fiica acestuia, pe o rețea de socializare. Victor Socaciu a murit, astazi, la varsta de 68 de ani, in ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-i salva…