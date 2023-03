Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing 737-800NG TAROM, inmatriculat YR-BGK, care opera sambata zborul charter RO7673 pe ruta Timișoara - Hurghada, a aterizat de urgența la București dupa ce pilotul a leșinat. Aterizarea a fost facuta de copilot, potrivit unor surse din domeniu.Incidentul a avut loc sambata. Avionul care…

- Incident neobișbuit pe aeroportul Otopeni. O femeie cu un copil mic, care a ratat imbarcarea intr-o cursa spre Londra, a reușit sa ajunga pe pista cand avionul se pregatea de decolare. Incidentul a avut loc ieri. Femeia, originara din Egipt, s-a prezentat prea tarziu la imbarcarea pentru o cursa TAROM…

- O romanca a nascut in avion in timp ce zbura din Marea Britanie, cu destinația București. Avionul a fost nevoit sa aterizeze de urgența pe un aeroport din Praga, dar copilul a venit pe lume in aer. Atat mama, cat și baiețelul se simt bine și au fost transportați la o clinica din Praga. Un avion…

- Un avion care a decolat din Bruxelles și trebuia sa ajunga la București in aceasta seara a aterizat de urgența la Budapesta, din cauza unor probleme tehnice, la ora 19:42, informeaza boardingpass.ro.