Un autobuz de transport în comun s-a prăbuşit într-o groapă uriaşă, în mijlocul drumului Compania a precizat intr-un mesaj postat pe Twitter ca autobuzul era oprit la semafor cand s-a surpat solul. ”Pentru curiosi, partea din spate a autobuzului este mai grea, pentru ca acolo se afla motorul”, a precizat ea.



O dolina ("sinkhole" in engleza) se produce atunci cand o roca moale, slab consolidata, se erodeaza rapid si formeaza o cavitate, care nu mai este in masura sa sustina solul, care se surpa.

Sursa articol si foto: rtv.net

