Stiri pe aceeasi tema

- Un aruncator de grenade și mi multe muniții au fost gasite in zona de frontiera, linga orașul Briceni. Informația a fost facuta publica de catre fostul adjunct al șefului Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc, care a publicat și o poza de la fața locului. ”Intr-adevar avem inregistrat…

- Dosarul in privința baiatului de 10 ani, lovit mortal in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni pe bulevardul Dacia a fost expediat la Procuratura Generala. Informația a fost confirmata de catre Diana Fetco, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției. Mama baiatului…

- Dosarul in privința baiatului de 10 ani, lovit mortal in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni pe bulevardul Dacia a fost expediat la Procuratura Generala. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Diana Fetco, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției.

- Scandal la Inspectoratul din Singerei. Conducerea a fost suspendata din funcție, dupa ce doi polițiști, care ar fi fost beți au ajuns cu mașina intr-un accident. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Diana Fetco, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției.

- Politia de Frontiera a dispus mai multe masuri ce vor fi aplicate in punctele de trecere a frontierei in perioada minivacantei de 1 Decembrie. "Ne aflam in apropierea minivacantei prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei, sens in care conducerea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera a dispus…

- La Serviciul de Urgența 112, cateva persoane au comunicat precum ca sediile Judecatoriei Buiucani, Judecatoriei Centru, dar și Curții de Apel Chișinau ar fi fost minate. Informația a fost confirmata de catre șeful Secției Comunicare și Protocol a IGP, Diana Fetco, transmite Deschide.md. Ulterior, la…

- IGP anunța despre faptul ca alertele cu explozive anunțate astazi s-au dovedit a fi false. Potrivit oamenilor legii, in urma verificarilor nu au fost depistate obiecte interzise ori explozibile. La moment, Poliția intreprinde acțiuni de identificare a persoanei, transmite Deschide.md . Va amintim ca…

- Inspectoratul General al Poliției respinge acuzațiile Asociației Patronala a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), dupa ce a denunțat intimidari din partea poliției asupra șoferilor. Potrivit IGP, oamenii legii au verificat microbuzele și autobuzele, acțiuni ce au loc periodic. „Din pacate, constatam…