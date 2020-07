Un angajat al TVR, diagnosticat cu Covid-19

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Republicii Moldova in Romania a intrat, de sambata, in carantina. Decizia a fost luata dupa ce un angajat al misiunii a fost diagnosticat cu COVID-19.Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, persoana testata pozitiv se simte bine.

- Judetul Buzau inregistreaza doua noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus. Testele au identificat un nou caz intr-un camin al Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau. Este vorba o femeie de 32 de ani, angajat al unui centru de ingrijire a persoanelor adulte cu dizabilitati.

- Un angajat al Ministerului Agriculturii a fost diagnosticat pozitiv pentru Covid-19 si se afla sub supraveghere medicala, iar toti cei care au intrat in contact cu acesta au fost izolati la domiciliu, a anuntat, joi, ministrul Adrian Oros, intr-un briefing de presa. ‘In data de 2 iunie, un angajat al…

- Inspectoratul Școlar Județean Buzau este inchis de joi pana luni pentru dezinfecție generala, dupa ce un angajat al instituției a fost diagnosticat cu COVID-19. Este vorba despre un inginer de 56 de ani, angajat al departamentului tehnic, responsabil cu investițiile in Inspectoratul Școlar Județean.…