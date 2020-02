Un al doilea cetatean roman depistat cu coronavirus, la bordul vasului ”Diamond Princess”

Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea cetatean roman de la bordul vasului de croaziera "Diamond Princess" a fost depistat cu noul coronavirus, fiind transportat la un spital din Tokyo, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, starea de sanatate a persoanei respective este buna. Cetateanul roman…

- Unul dintre cei 17 romani aflați la bordul navei de croaziera Westerdam a plecat spre casa, anunța Ministerul Afacerilor Externe, care spune ca toți pasagerii și membrii echipajului au fost supuși testelor medicale, acestea infirmand existența vreunui caz de infectare cu coronavirus. Ministerul Afacerilor…

