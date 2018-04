Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Ochisor, care a fost implicat in ultimii sase ani in diferite proiecte de sustinere si de investitii in start-up-uri ale grupului german Deutsche Telekom, a anuntat oficial ca a devenit partener in cadrul Gapminder, fond de investitii de capital de risc recent lansat in Romania, cu fonduri…

- Cea mai puternica femeie din businessul romanesc este Anca Vlad, 60 ani, care detine peste 99% si din distribuitorul de medicamente, dar si din lantul de farmacii Catena. Cele doua firme au avut in 2016 afaceri cumulate de peste 632 de milioane de euro, potrivit datelor de la Registrul Comertului, care…

- Bistriceanu a fost numita administrator al Companiei Municipale Medicala la finalul lunii ianuarie, dupa revocarea din funcția respectiva a fostului membru CA Veronica Popescu. Mandatul Magdalenei Bistriceanu va dura pana la declanșarea procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere…

- ​Intr-o hotarare similara, CAB a constatat in octombrie 2017 ca RCS&RDS a inserat clauze abuzive in contractelor de abonament, fapta al carei caracter contravențional a fost constatat de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) in iunie 2015. Hotararea este definitiva și irevocabila.…

- Pe piața pentru ziua urmatoare (PZU), prețul din Romania a scazut, incepand cu ora 21, sub 1 euro/MWh, in intervalul orar 22-24, la 0,21 euro/MWh. In același interval orar, pe piețele din Ungaria, Slovacia și Cehia, un MWh era tranzacționat cu aproximativ 45 euro, un preț de peste 200 de ori mai mare…

- Accident transformat intr-un incendiu in Romania. Un TIR plin cu ciocolata a dat foc unei case dupa ce a daramat stalpii de curent.Accidentul a avut loc pe drumul european E 60 in județul Mureș. Un autotren a intrat in curtea unei case unde a produs un incendiu devastator.

- "In urma discutiilor cu antreprenorii si in baza experientei privind capacitatea lor de a evolua pe proiect, am facut o analiza care arata ca datele de mai jos sunt fezabile pentru 2018", au spus pentru ECONOMICA.NET surse din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- De fapt, nimeni, dar chiar nimeni nu s-a asteptat la aceasta crestere economica. Pe tot anul 2017, cel mai probabil cresterea economica va depasi 7% avand in vedere cum a mers consumul in T4. La inceputul anului 2017, guvernul si Comisia de Prognoza, aflata in subordinea guvernului, au mers pe o crestere…