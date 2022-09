Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 53 de ani, din Slobozia, a murit inecat, vineri, in statiunea Jupiter, dupa ce s-a aventurat in mare, desi era arborat steagul rosu, scaldatul fiind interzis din cauza vantului si a valurilor puternice.

- Administratorul public al Primariei Radauți, Haralambie Herghelegiu, a murit joi, 1 septembrie. Haralambie Herghelegiu se afla in vacanța la Neptun și a murit dupa ce s-a inecat in apele Marii Negre. Herghelegiu avea 72 de ani și se afla in vacanța impreuna cu nepotul sai. In cursul zilei de astazi,…

- Vacanța de vis transformata intr-o mare tragedie! Un baiat de noua ani din Australia de Vest a murit dupa ce a fost mușcat de un țanțar in timpul vacanței cu familia sa. Glenn s-a stins din viata din cauza febrei dengue, la doar doua saptamani dupa excursia de cinci saptamani din Filipine.Baiețelul…

- Barbatul din București a fost scos din valuri inconștient. Tragedia s-a petrecut sambata, 27 august, in zona plajei Eden din stațiunea Neptun. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea. In sprijinul acestora, pe plaja Neptun s-a deplasat și…

- Vacanta cu final tragic in Turcia. Un moldovean de 53 de ani a decedat dupa ce s-a inecat in piscina unui hotel din Antalya, unde era cazat.Potrivit presei turce, victima a dat semne ca ceva nu este bine la scurta vreme dupa ce a intrat in apa.

- Viceprimarul unei comune doljene s-a stins din viața la doar 44 de ani in timp ce se afla in vacanța in Grecia cu familia, scrie cotidianul local Gazeta de Sud . Viceprimarul comunei Grecesti, Daniel Sorin Calu, a murit sambata. Se pare ca acesta ar fi suferit un accident vascular. Barbatul se afla…

- Inca doua persoane aflate pe litoral au murit astazi, dupa ce au fost scoase din apa de salvamari, informeaza presa locala din Constanta. Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina luni in statiunea Eforie Nord, unde doua persoane au fost scoase din apa marii. Cele doua victime…

- Valurile nu iarta Un accident prin submersie s a produs azi, 03 iulie, in Olimp. Este vorba despre un turist gasit in stop.S a efectuat protocol de resuscitare,dar din pacate fara rezultat , a fost declarat decedat., transmite medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta…