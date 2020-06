Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele declarate COVID in perioada pandemiei SARS-CoV-2, din Timisoara, si in care a fost restrictionat accesul pacientilor non-COVID, isi vor relua activitatea, de joi, si pentru cazurile clinice obisnuite de dinainte de starea de urgenta, primul fiind Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes",…

- Dupa 5 zile in care in Caraș-Severin nu a mai fost raportat niciun caz nou de infectare cu coronavirus, astazi, 13 mai, DSP informeaza ca bilanțul total a ajuns la 110, dupa ce alte doua persoane au fost diagnosticate cu COVID-19. Cele doua persoane confirmate in ultimele 24 de ore au fost internate…

- In data de 23.04.2020, situatia pacientilor confirmati Covid19 si internati in Spitalul Judetean de Urgenta Valcea ramane neschimbata fata de 22.04.2020 si se prezinta in felul urmator: La sectia Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea se afla internati 11 pacienti confirmati Covid19.…

- Deces 315 Barbat, 62 ani din județul Mureș. Contact caz confirmat. Internat în Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș - Pneumologie în data de 04.04.2020, transferat în 05.04.2020 în Clinica de Boli Infecțioase. Din 06.04.2020 în ATI intubat și ventilat mecanic.…

- Numarul cadrelor medicale infectate cu COVID-19 a crescut la 22 in judetul Sibiu, majoritatea fiind de la sectia de Gastroenterologie din Spitalul Judetean, a precizat vineri, pentru Agerpres., purtatorul de cuvant al Prefecturii, Andreea Stefan. „In ceea ce priveste situatia cadrelor medicale din judetul…

- Vești bune in lupta cu coronavirusul, pe plan local! Primul caz declarat vindecat, oficial, este chiar primul caz confirmat in județul Alba. Este vorba despre o pacienta adusa la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia, in data de 18 martie 2020. In curusul zilei de…