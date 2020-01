Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a ratificat, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, informeaza agentiile de presa internationale. Documentul a fost aprobat cu 621 voturi pentru, 49 voturi impotriva si 13 abtineri…

- Parlamentul European a aprobat, miercuri, Acordul de Retragere a Marii Britanii din UE, cu 621 de voturi pentru, acesta fiind actul oficial de ieșire din UE. Consiliul urmeaza sa acorde joi aprobarea finala. Marea Britanie a ieșit din UE dupa 47 de ani de apartenența la piața comuna, fiind unul dintre…

- Dupa mai mult de trei ani de dezbateri intense, Parlamentul britanic a adoptat adoptat definitiv miercuri acordul privind Brexit-ul, deschizand astfel calea pentru iesirea istorica a Regatului Unit din Uniunea Europeana la sfarsitul lunii ianuarie, relateaza AFP, citata de Agerpres.Acordul, care regleaza…

