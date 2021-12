Haukar – CSM Focșani 2007 27-26 (10-14), in aceasta seara, la Hafnarfjordur, Islanda Formații Haukar: Jonasson, Baruson, Aronsson, Heimisson, Thorgeirsson, Gudmundsson, Bjornsson, Brynjolfsson, Sigurdur Jonsson, Orvarsson, Olafsson, Thrainn Orri Jonsson, Einarsson CSM Focșani 2007 – Marocico, Cloșca – Ragea, Patru, Popovici, Dragan, Miroiu – 2, Marjanovic – 4, Hrimiuc – 4, Mocanu, Rața […] Articolul ULTIMA ORA! Handbal, Cupa Europeana EHF – CSM Focșani 2007 s-a calificat in optimi! apare prima data in Monitorul de Vrancea .