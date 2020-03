ULTIMA ORĂ! Cadavrul unui COPIL, găsit la Oreavu, Gugești; e posibil să fie băiatul din Urechești, dat dispărut Astazi, orele 20.00 politiștii au identificat in vegetația de pe malul unei balți de pescuit din localitatea Oreavu, comuna Gugești, un cadavru ce pare a fi al minorului plecat de la domiciliu din data de 22 martie a.c. Acesta urmeaza a fi scos din locul in care a fost identificat cu ajutorul reprezentanților ISU Vrancea. Articolul ULTIMA ORA! Cadavrul unui COPIL, gasit la Oreavu, Gugești; e posibil sa fie baiatul din Urechești, dat disparut apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de noua ani din comuna Urechesti, care a plecat de la domiciliul in urma cu patru zile, este cautat de politisti, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 25 martie, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca Militaru Marius Marian in…

- La data de 25 martie a.c., polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca Militaru Marius Marian in varsta de 9 ani și 7 luni, din comuna Urechești, județul Vrancea, a plecat de la domiciliu in data de 22 martie a.c., ora 15.00, și nu a mai revenit. SEMNALMENTE: inalțime: 1,33 m, par castaniu […]…

