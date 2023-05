Uitați de panourile solare fabricate în China. O nouă tehnologie de exploatare a energiei Soarelui Viitorul energiei solare s-ar putea baza pe un mineral descoperit in 1839 Trecerea de la panourile de siliciu la tehnologia perovskita ar putea fi soluția viitorului pentru o energie sustenabila. Panourile solare au reprezentat aproape 5% din producția de energie din SUA anul trecut, de aproape 11 ori mai mare decat acum 10 ani și suficient pentru a alimenta aproximativ 25 de milioane de gospodarii. Este și sursa de energie noua cu cea mai rapida creștere, reprezentand 50% din toata generarea de energie electrica noua adaugata in 2022, scrie CNBC . Aproape toate modulele solare folosite acum pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

