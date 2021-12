Proiectul, intitulat ”Global Gateway” (Portal mondial), reuneste atat resurse de la UE si de la cele 27 de state membre ale Uniunii, de la institutii financiare europene si insttutii nationale de dezvoltare, cat si investitii ale sectorul privat, precizeaza Comisia. ”Investitii in (domeniile) digital, sinatate, mediu, in sectoarele energiei si transporturilor, dar si in educatie si cercetare urmeaza sa fie o prioritate”, subliniaza CE. Proiectul european, conceput drept o alternativa a strategiei chineze a ”noilor drumuri ale matasii”, se prezinta drept un model al respectarii drepturilor omului.…