- ​Microsoft a spus sâmbata, într-o postare pe blog, ca a descoperit un program malware distructiv în sistemele aparținând mai multor agenții guvernamentale ucrainene și unor organizații care colaboreaza îndeaproape cu guvernul ucrainean, transmite Reuters.Printre victimele…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, vineri, la reuniunea extraordinara a sefilor diplomatiilor din statele NATO, desfasurata in sistem videoconferinta, dezbaterile vizand situatia de securitate din Vecinatatea Estica si de la Marea Neagra generata de desfasurarea masiva a trupelor…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a sosit marti in Ucraina pentru o vizita destinata sa arate sprijinul UE fata de autoritatile de la Kiev, intr-un maxim de tensiune cu Rusia vecina, transmite AFP. De mai multe saptamani, Moscova este acuzata ca a desfasurat trupe la frontiera de est a Ucrainei…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a sosit marti in Ucraina, intr-o vizita destinata sa arate sprijinul UE fata de Kiev, in contextul creșterii tensiunilor cu Rusia. Este prima vizita a unui sef al diplomatiei europene pe linia de front de la declansarea razboiului in estul Ucrainei.

- Crizele din Ucraina și Belarus și din jurul acestora se afla pe primul loc pe agenda internaționala, fiind exemple ale unei noi paradigme, în care amenințarile hibride și politicile de putere destabilizeaza vecinatatea Uniunii Europene și nu numai, a transmis Înaltul Reprezentant al…

- Parlamentul European a adoptat joi o rezolutie prin care condamna actuala concentrare ampla de forțe armate ruse la frontiera ucraineana și cere Guvernului de la Moscova sa își retraga imediat forțele și sa nu mai amenințe țara vecina. În contextul creșterii amenințarilor militare ruse la…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuie oprit, iar Moscova nu mai are ce cauta in mod normal in Consiliul de Securitate al ONU. „Am cerut astazi in plenul Parlamentului European de la Strasbourg o poziție mult mai ferma a Uniunii Europene…