UE ne trece pe mâncare „eco”. Bruxellesul vrea controlul agriculturii Pe fondul unui lobby puternic declanșat de activiștii furajați cu bani de ONG-uri direct interesate, deputații europeni au declanșat ofensiva asupra controlului total in agricultura. La Bruxelles s-a luat decizia sa trecem toți pe mancare „eco”, iar pentru asta e nevoie sa dispara marile ferme și intreprinderi agricole, chipurile pentru a elimina pericolul folosirii pesticidelor […] The post UE ne trece pe mancare „eco”. Bruxellesul vrea controlul agriculturii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

