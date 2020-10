Stiri pe aceeasi tema

- Gradinița nr. 18 din Focșani a trecut in scenariul roșu, și asta din cauza apariției a doua cazuri de persoane infectate cu noul COVID-19 in randul personalului angajat. Primul caz semnalat de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vrancea a aparut vineri, iar al doilea a fost anunțat ieri. In prezent,…

- PSD Vrancea a inaintat in aceasta seara o sesizare catre Biroul Electoral Județean, referitor la „manipularea frauduloasa a ștampilelor cu mențiunea votat distribuite catre secțiile de votare din circumscripția Vrancea, in special circumscripția Maicanești!”. Conform reprezentanților Partidului Social…

- Focșaniul adormit sub soarele tarziu de toamna incepe sa prinda viața inca de la primele ore ale zilei. In apropierea Parcului Balcescu, la sfarșitul secolului al XVIII-lea, a fost ridicata Biserica armeneasca „Sfanta Maria” din Focșani, considerata pe atunci una dintre cele mai mari biserici de piatra…

- Grinda și compania de circari galbeni, nu va mai purtați ca niște vatafi pe moșie la Biroul Electoral Județean! Cat de mult tupeu și cat de puțina minte sa aveți ca sa faceți plangere la BEJ impotriva candidatului Marian Oprișan pentru simplul fapt ca și-a exprimat intenția sa viziteze sediul BEJ? Este…

- „Pe-un picior de plai,/Pe-o gura de rai‟ iata vin in cale munții cu a lor racoare… Aproape cu toții știm ca la poalele Sovejei s-a „nascut‟ frumoasa balada „Miorița‟! De atunci s-au scurs sute de ani, iar ciobanul muntean și cu cel moldovean au cam dat oile la schimb pentru un trai mai bun la […] Articolul…

- Directorul de cancelarie al prefectului liberal a fost declarat incompatibil de catre Agenția Naționala de Integritate. Intr-un comunicat de presa al ANI se arata ca a fost constatata starea de incompatibilitate in care se afla Cristina Mihalcia care, deși avea contractul suspendat la Primaria Focșani,…

- Pompierii vranceni intervin la aceasta ora in comuna Tataranu pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa. Din primele informații, se pare ca un barbat de 65 ani a suferit atac de panica, paramedicii prezenți la fața locului acordandu-i primul ajutor calificat. Reprezentanții ISU Vrancea spun…