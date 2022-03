Ucrainenii din Moldova: "Ucraina nu va uita niciodată eroismul vostru" Ucrainenii nu vor putea uita caldura și grija pe care Moldova le-a daruit-o intr-o perioada dificila a vieții lor. Ei iși impartașesc impresiile și cuvintele de recunoștința pe rețelele de socializare, relateaza Noi.md. "Ucraina nu va uita niciodata eroismul vostru", scrie unul dintre utilizatorii ucraineni pe Facebook. "De multe ori am avut ocazia sa vin in Moldova. Oamenii sint foarte simp Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a sosit sambata in M oldova pentru a arata sprijinul Statelor Unite pentru aceasta tara coplesita de un val de refugiati din Ucraina si care se teme sa nu cada sub amenintarea Moscovei, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat din nou cetatenilor, intr-un mesaj postat pe Facebook, in care le cere sa continue rezistenta si sa lupte, ori de cate ori au oportunitatea. Zelenski vorbeste despre ocupatia ”temporara” a unor orase si le cere oamenilor sa nu se lase infranti…

- Fostul președinte al țarii, Igor Dodon, considera ca Moldova nu va avea de suferit daca iși va menține in continuare neutralitatea și nu va permite transportarea armamentului catre Ucraina, pe teritoriul sau, iar in acest context, cetațenii nu au motive sa plece din țara. Fii la curent cu…

- Ambasada Chinei in Ucraina a inceput sa-si evacueze cetatenii, relateaza BBC. Ambasada a anuntat ca primul grup organizat a plecat luni, presa de stat afirmand ca acestia sunt studenti chinezi de la Kiev, care se indreptau spre Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ucrainenii care fug de forțele ruse se indreapta spre Lviv și spera sa mai prinda loc intr-un tren din țara. La gara calatorii sunt intampinați de paznici inarmați care controleaza accesul la peroane. Calatorii s-au adunat laolalta in gara din Lvov in timp ce așteptau aprobarea pentru a se indrepta…

- Comunitatea ucrainenilor din judetul Arad a pregatit peste 200 de locuri de cazare pentru refugiati, marea majoritate in comuna Tarnova, dar si in municipiul Arad, iar luni efectueaza un transport de ajutoare la frontiera cu Ucraina, pentru cei care ajung in tara noastra. Fii la curent cu…

- Oameni, in mare parte femei și copii, au trecut granița. Cauta sa se adopasteasca de razboiul din țara lor . Barbații ucraineni cu varsta curpinsa intre 18 și 60 de ani nu mai au voie sa paraseasca țara. O femeie din Kiev a spus ca este „foarte ingrijorata” de faptul ca prietenii și familia se ascund…

- O cursa ferry flight a companiei ucrainene SkyUp face holding in aceste momente la granița Moldova - Ucraina, anunța runway. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…